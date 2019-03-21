После встречи с новым послом Турции в России президент Татарстана улетает во Францию

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-21T15:42:37+03:00

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Напомним, в этот четверг, 21 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром. Который после своего назначения Реджепом Эрдоганам посещается для укрепления связей регионы России. Отметим, до этого Мехмет Самсар занимал аналогичную должность на Украине.

С главой Татарстана посол обсудил совместные шаги по укреплению торгово-экономического взаимодействия и культурных связей между Россией и Турцией на межрегиональном уровне. Так, в Татарстане успешно реализован целый ряд проектов с участием инвесторов из этой страны.

После этой встречи у Рустама Минниханова в этот день запланирован отлет во Францию, где он возглавит татарстанскую делегацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU