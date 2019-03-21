В Татарстане двое браконьеров, выловивших 49 рыб и 405 раков, отделались условным сроком
38-летнего и 36-летнего жителей Актанышского района признали виновными в браконьерстве.
Так, в суде установлено, что в сентябре-октябре прошлого года в акватории реки Белой они сетями выловили 49 экземпляров рыбы различных пород и 405 раков. Ущерб водным ресурсам тогда составил более 26 тысяч рублей.
Кроме этого, в октябре того же года 38-летний осужденный с помощью самодельного приспособления, которое является запрещенными, незаконно добыл трех бобров. Здесь причиненный им ущерб оценили в 54 тысячи рублей.
- Свою вину подсудимые полностью признали и возместили ущерб. Суд приговорил каждого к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU