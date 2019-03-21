В Татарстане и Казани ожидается туман

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-21T15:04:38+03:00

Его возвращение прогнозируется в это воскресенье. Фото: Олег ЗОЛОТО

Он должен появиться уже этим вечером

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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 21 марта, а также ночью и утром 22 марта на территории республики и Казани местами ожидается туман.

Ветер будет слабым. Днем же в пятницу максимальные значения температуры воздуха прогнозируются от +1 до +6 градусов (в Казани от +2 до +4). На дорогах местами гололедица.

В субботу, 23 марта, в Татарстане будет облачно, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Максимум, что покажут столбики термометра днем – это от +1 до +6 градусов. На дорогах гололедица.

В это воскресенье метеорологи прогнозируют на территории республики лишь небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. А ночью и утром местами снова ожидается туман. Днем максимальная температура воздуха все также будет от +1 до +6 градусов. На дорогах гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU