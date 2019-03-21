В Татарстане и Казани ожидается туман
Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 21 марта, а также ночью и утром 22 марта на территории республики и Казани местами ожидается туман.
Ветер будет слабым. Днем же в пятницу максимальные значения температуры воздуха прогнозируются от +1 до +6 градусов (в Казани от +2 до +4). На дорогах местами гололедица.
В субботу, 23 марта, в Татарстане будет облачно, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Максимум, что покажут столбики термометра днем – это от +1 до +6 градусов. На дорогах гололедица.
В это воскресенье метеорологи прогнозируют на территории республики лишь небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. А ночью и утром местами снова ожидается туман. Днем максимальная температура воздуха все также будет от +1 до +6 градусов. На дорогах гололедица.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»