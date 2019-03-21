В Набережных Челнах приостановлена работа банного комплекса, расположенного около скотомогильника
Городской суд Набережных Челнов приостановил работу банного комплекса «Золотой лев» в 68-м микрорайоне, на 70 суток. Причиной такого решения стал тот факт, что объект построен рядом с не действующим скотомогильником, который является почвенным очагом сибирской язвы.
В частности, там оборудован септик для приема сточных вод от банного комплекса, а это является нарушениями федерального законодательства и СанПиН.
- Владелица коммерческого объекта вину признала частично и пояснила, что предприняты меры по устранению имеющихся нарушений - сообщает пресс-служба набережночелнинского городского суда.
Известно, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде Татарстана в течение 10 суток со дня вручения копии настоящего постановления.
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ИСТОЧНИК KP.RU