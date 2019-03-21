Президент Татарстана встретился с новым послом Турции в России Мехметом Самсаром

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-21T14:43:19+03:00

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В этот четверг, 21 марта, в Казанском Кремле состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром.

Они обсудили совместные шаги по укреплению торгово-экономического взаимодействия и культурных связей между Россией и Турцией на межрегиональном уровне.

Минниханов отметил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и в республике успешно реализован целый ряд проектов с участием инвесторов из этой страны.

Отметим, что Мехмет Самсар был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Турции в России в декабре 2018 года. До этого он занимал аналогичную должность в Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU