Уроженец Чебоксар стал врио губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-21T16:40:48+03:00

Указ о назначении уже имеется на официальном сайте Кремля Фото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

Владимир Путин лично встретился с Андреем Чибисом и предложил ему эту должность

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Уроженец Чебоксар заместитель строительства ЖКХ России Андрей Чибис назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Соответствующую должность ему предложил Президент России Владимир Путин на личной встрече. Указ о назначении уже имеется на официальном сайте Кремля.

Известно, что Чибис родился 19 марта в 1979 года в столице Чувашии. А 2001 году он закончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» и начал свою трудовую деятельность.

С декабря 2015 года Чибис является членом бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций.

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ИСТОЧНИК KP.RU