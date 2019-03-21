Уроженец Чебоксар стал врио губернатора Мурманской области
Уроженец Чебоксар заместитель строительства ЖКХ России Андрей Чибис назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Соответствующую должность ему предложил Президент России Владимир Путин на личной встрече. Указ о назначении уже имеется на официальном сайте Кремля.
Известно, что Чибис родился 19 марта в 1979 года в столице Чувашии. А 2001 году он закончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» и начал свою трудовую деятельность.
С декабря 2015 года Чибис является членом бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций.
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ИСТОЧНИК KP.RU