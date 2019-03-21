Жителя Чувашии, которого обманула знакомая при попытке изнасилования, готовы отправить в психушку

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-21T17:44:46+03:00

Будет решаться вопрос о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, что он для того, чтобы надругаться над женщиной, залез к ней в дом, но та его перехитрила

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43-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района обвиняют в незаконном проникновении в жилище и попытку изнасилования.

По версии следствия, вечером 16 ноября прошлого года в Чебоксарах обвиняемый задумал изнасиловать свою знакомую, перелез через забор и проник в ее дом. Он напал на хозяйку и избил ее, нанеся не менее 24 ударов, в том числе и по голове.

Тем не менее женщине хитростью удалось вырваться и выбежать из дома. За помощью она обратилась к соседу и сообщила о произошедшем в полицию.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий и руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Он представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU