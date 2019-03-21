В Набережных Челнах лыжник случайно нашел тело пропавшего директора предприятия
В полицию об исчезновении мужа 15 марта заявила супруга 53-летнего директора предприятия "Новые технологии" из Набережных Челнов. Она рассказала, что он ушел в 7.00, с собой взял телефон, но куда отправился - ей неизвестно. На звонки он не отвечает, на работе и у друзей его нет. Мужчину объявили в розыск.
В итоге тело пропавшего директора случайно в городском лесопарке обнаружил лыжник. По предварительной версии правоохранителей, мужчина по неизвестным причинам свел счеты с жизнью. В кармане его куртки был обнаружен телефон.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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