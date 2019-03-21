В Набережных Челнах лыжник случайно нашел тело пропавшего директора предприятия

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-21T17:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию об исчезновении мужа 15 марта заявила супруга 53-летнего директора предприятия "Новые технологии" из Набережных Челнов. Она рассказала, что он ушел в 7.00, с собой взял телефон, но куда отправился - ей неизвестно. На звонки он не отвечает, на работе и у друзей его нет. Мужчину объявили в розыск.

В итоге тело пропавшего директора случайно в городском лесопарке обнаружил лыжник. По предварительной версии правоохранителей, мужчина по неизвестным причинам свел счеты с жизнью. В кармане его куртки был обнаружен телефон.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU