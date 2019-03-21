2019-03-21T17:01:23+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах лыжник случайно нашел тело пропавшего директора предприятия

Погибшего объявили в розыск
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В полицию об исчезновении мужчины заявили 15 марта.В полицию об исчезновении мужчины заявили 15 марта.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию об исчезновении мужа 15 марта заявила супруга 53-летнего директора предприятия "Новые технологии" из Набережных Челнов. Она рассказала, что он ушел в 7.00, с собой взял телефон, но куда отправился - ей неизвестно. На звонки он не отвечает, на работе и у друзей его нет. Мужчину объявили в розыск.

В итоге тело пропавшего директора случайно в городском лесопарке обнаружил лыжник. По предварительной версии правоохранителей, мужчина по неизвестным причинам свел счеты с жизнью. В кармане его куртки был обнаружен телефон.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24