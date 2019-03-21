Татарский театр юного зрителя готовится к премьере спортивной комедии "Шай-бу! Шай-бу!"

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-21T17:33:56+03:00

Мероприятие будет приурочено к 55-летию режиссера постановки Рената Аюпова

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28 марта в казанском татарском театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоится премьера спортивной комедии "Шай-бу! Шай-бу!". Мероприятие будет приурочено к 55-летию заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств Татарстана, режиссера постановки Рената Аюпова.

По сюжету спектакля влиятельный инвестор, не учитывающий интересы землевладельца, вступает в противостояние с пожилыми жителями села. В качестве альтернативного решения находчивые сельчане предлагают провести хоккейный матч, где победитель получит право на родную землю.

Известно, что автором пьесы стал лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Камиль Каримов.

ИСТОЧНИК KP.RU