25 марта жители Казани смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-21T13:05:44+03:00

Для этого с собой нужно принести паспорт и медполис

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В грядущий понедельник, 25 марта, в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом в столице Татарстана пройдет акция. Любой желающий сможет бесплатно пройти флюорографическое обследование. Для этого с собой нужно принести паспорт и медполис.

Передвижной аппарат будет ждать всех желающих пройти обследование с 10.00 до 15.00 на парковке торгово-развлекательного комплекса по адресу проспект Ибрагимова, 56.

- Обязательному флюорографическому обследованию один раз в два года подлежат все лица, достигшие 15 лет, - в свою очередь напоминают в Роспотребнадзоре Татарстана. - Флюорографическое обследование является эффективным методом раннего выявления не только туберкулеза, но и других заболеваний органов дыхания - онкологических образований и саркоидоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU