Из бюджета Татарстана будет выделено 7,8 миллиардов рублей на работу с молодежью
На ближайшие три года из бюджета Татарстана будет выделено порядка 7,8 миллиардов рублей на работу с молодежью. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на сайте правительства региона.
В частности, в 2019 году на это будет потрачено 2,9 миллиарда рублей, а в 2020 и 2021 годах по 2,5 миллиарда.
Известно, что программа включает в себя работу с сельской молодежью, развитие инфраструктуры, отдых и патриотическое воспитание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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