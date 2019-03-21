Из бюджета Татарстана будет выделено 7,8 миллиардов рублей на работу с молодежью

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-21T13:49:49+03:00

Только в 2019 году на это будет потрачено 2,9 миллиардов

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На ближайшие три года из бюджета Татарстана будет выделено порядка 7,8 миллиардов рублей на работу с молодежью. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на сайте правительства региона.

В частности, в 2019 году на это будет потрачено 2,9 миллиарда рублей, а в 2020 и 2021 годах по 2,5 миллиарда.

Известно, что программа включает в себя работу с сельской молодежью, развитие инфраструктуры, отдых и патриотическое воспитание.

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ИСТОЧНИК KP.RU