В Чувашии появилась своя «синяя борода»: мужчину будут второй раз судить за гибель женщины
Завершено расследование уголовное дело 35-летнего жителя Новочебоксарска. Оно было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
По версии следствия, вечером 1 января этого года в своем городе обвиняемый пришел в гости к знакомой со своей 41-летней возлюбленной. В квартире между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил свою пассию, нанеся ей не менее 15-ти ударов руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
- Обвиняемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Известно, что мужчина уже до этого шесть раз привлекался к уголовной ответственности. Это будет второй раз, когда его будут судить за гибель женщины практически при таких же обстоятельствах.
Всего в местах не столь отдаленных, откуда мужчина освободился в июне 2018 года, он провел более 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU