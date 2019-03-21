В Чувашии появилась своя «синяя борода»: мужчину будут второй раз судить за гибель женщины

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-21T12:47:42+03:00

В общей сложности обвиняемый провел в местах не столь отдаленных более 17 лет

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Завершено расследование уголовное дело 35-летнего жителя Новочебоксарска. Оно было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

По версии следствия, вечером 1 января этого года в своем городе обвиняемый пришел в гости к знакомой со своей 41-летней возлюбленной. В квартире между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил свою пассию, нанеся ей не менее 15-ти ударов руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- Обвиняемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Известно, что мужчина уже до этого шесть раз привлекался к уголовной ответственности. Это будет второй раз, когда его будут судить за гибель женщины практически при таких же обстоятельствах.

Всего в местах не столь отдаленных, откуда мужчина освободился в июне 2018 года, он провел более 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU