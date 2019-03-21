В Йошкар-Оле снег упал с крыши магазина на прохожую

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-21T13:30:07+03:00

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ЧП произошло 16 января на одной из улиц столицы Марий Эл. На прохожую упал снег с крыши магазина. Женщину с травмами увезли в больницу. По данному факту после доследственной проверки в СУ СКР Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- По предварительным данным, крыша жилого дома, в котором располагается магазин, не была надлежащим образом очищена, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - В результате этого и произошел сход снега на женщину. Тем самым создалась угроза безопасности ее жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU