В Марий Эл женщина-водитель на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
Столкновение легковушки "КИА" и фуры "Мерседес" произошло в 7.27 в четверг, 21 марта, на 65-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Казань".
По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, жительница Чебоксар, превысила безопасную скорость и вылетела на встречку. Там ее автомобиль столкнулся с фурой, которой управлял 37-летний житель Курганской области.
Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
Сила удара была такова, что женщина погибла на месте аварии. Ее тело оказалось зажато в салоне искореженной легковушки и его пришлось извлекать спасателем Марийской аварийно-спасательного службы.
Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
- Водитель грузовика не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»