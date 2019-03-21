В Марий Эл женщина-водитель на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-21T11:20:34+03:00

ОТ полученных травм она погибла на месте, ее тело пришлось из искореженной машины пришлось извлекать спасателям [фото]

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Столкновение легковушки "КИА" и фуры "Мерседес" произошло в 7.27 в четверг, 21 марта, на 65-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Казань".

По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, жительница Чебоксар, превысила безопасную скорость и вылетела на встречку. Там ее автомобиль столкнулся с фурой, которой управлял 37-летний житель Курганской области.

Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Сила удара была такова, что женщина погибла на месте аварии. Ее тело оказалось зажато в салоне искореженной легковушки и его пришлось извлекать спасателем Марийской аварийно-спасательного службы.

Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

- Водитель грузовика не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU