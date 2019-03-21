2019-03-21T12:21:50+03:00
Дом. Семья

В Казанском зоопарке бурый медведь Фомка вышел из зимней спячки

Первым делом он прошелся по своему вольеру и попробовал снег
Олег ЛУГОВОЙАлина ГАБДУЛИНА
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Казанском зоопарке после зимней спячки проснулся бурый медведь Фомка. Первым делом он прошелся по своему вольеру и попробовал снег. Отметим, что 16-летний Фомка был единственным медведем в зооботсаде, который ложился спать этой зимой.

Он уснул еще в начале ноября. В феврале Фомка просыпался, чтобы попить. Для этого ему было предложено на выбор лед или снег. После этого медведь вновь погрузился в сон.

Сразу после выхода из спячки Фомку кормили только растительной пищей. Сейчас же у него полноценный рацион.

Отметим, что помимо Фомки в Казанском зоопарке живут еще два бурых медведя – 39-летний Кучум и 13-летняя Маша. Они в этот раз не спали. И это, по заверениям сотрудников зооботсада, довольно частое явление для этих животных в неволе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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