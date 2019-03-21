2019-03-21T11:02:07+03:00
Экономика

Проект НОВАТЭКа может «забрать» 112 миллиардов рублей, предназначенных для строительства ВСМ «Москва-Казань»

Эти деньги может получить терминал для отгрузки сжиженного природного газа на Ямале
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» может лишиться 112 миллиардов рублей. По информации РБК, министерство финансов России предлагает отдать эти деньги на проект терминала «Утренний» для отгрузки сжиженного природного газа на Ямале. Он необходим второму заводу НОВАТЭКа – «Арктик СПГ-2»

В частности, деньги нужны на покрытие дефицита финансирования строительства объекта. Предложение уже направлено ведомством в правительство страны.

Отмечается, что проект НОВАТЭКа входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн и мощность морских портов России до 1,3 миллиардов тонн к 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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