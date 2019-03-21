В Казани спасатели проводят мониторинг рек, вблизи которые может пройти наводнение
Спасатели республики продолжают профилактические рейды в деревнях, села и пригородах, где существует реальная опасность развития наводнения в весенний период. В Казани сотрудники ПСО ежедневно проводят мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, которые могут оказаться весьма полноводными в период таяния снегов.
Всем раздают листовки о том, как надо поступать во время ЧСФото: Из материалов пресс-службы
Фото: Из материалов пресс-службы
- На данный момент наблюдаем, что русла этих рек не захламлены мусором и ветками деревьев, нет заторов, - сообщил замначальника отряда Юрий Ковалев. - С населением из ближайших домов проводится профилактическая беседа о том, как необходимо действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU