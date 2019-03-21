2019-03-21T10:41:10+03:00
Общество

В Казани спасатели проводят мониторинг рек, вблизи которые может пройти наводнение

Сотрудники МЧС Татарстана находятся в боевой готовности круглосуточно
Лика ИСАЕВА
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Спасатели проводят обследование рекСпасатели проводят обследование рекФото: Из материалов пресс-службы
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Спасатели республики продолжают профилактические рейды в деревнях, села и пригородах, где существует реальная опасность развития наводнения в весенний период. В Казани сотрудники ПСО ежедневно проводят мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, которые могут оказаться весьма полноводными в период таяния снегов.

Всем раздают листовки о том, как надо поступать во время ЧС Фото: Из материалов пресс-службы

Всем раздают листовки о том, как надо поступать во время ЧСФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- На данный момент наблюдаем, что русла этих рек не захламлены мусором и ветками деревьев, нет заторов, - сообщил замначальника отряда Юрий Ковалев. - С населением из ближайших домов проводится профилактическая беседа о том, как необходимо действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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