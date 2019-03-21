2019-03-21T10:18:30+03:00
Общество

В Казани появится проспект Ильгама Шакирова

В микрорайоне "Салават Купере" две улицы получат имена Мустая Карима и Альфии Авзаловой
Лика ИСАЕВА
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В микрорайоне уже начали давать имена улицам и проспектамВ микрорайоне уже начали давать имена улицам и проспектамФото: Из материалов пресс-службы
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Мэрия столицы Татарстана сообщает, что принято решение об увековечении имен выдающихся поэта и музыкантов. Двум улицам в микрорайоне "Салават Купере", что находится в Кировском районе города, будут присвоены имена башкирского советского поэта, писателя и драматурга, народного поэта Башкирской АССР, Героя Социалистического Труда Мустафы Каримова и российской татарской певицы, заслуженной артистки Татарской АССР, народной артистки Татарской АССР, заслуженной артистки РСФСР Альфии Авзаловой.

Также принято решение назвать проспект в этом микрорайоне именем выдающегося представителя татарской музыкальной культуры, заслуженного артиста Татарстана, народного артиста Татарстана Ильгама Шакирова.

- В ближайшее время в микрорайоне будет установлена адресная атрибутика, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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