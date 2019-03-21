2019-03-21T09:47:33+03:00
Происшествия

В Казани спасатели сняли со льда мужчину, решившего свети счеты с жизнью

Помощь вызвала девушка, с которой он поссорился
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Прогулку по льду прервали спасатели на судне на воздушной подушкеПрогулку по льду прервали спасатели на судне на воздушной подушкеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В среду в 22.50 в службу "112" позвонила девушка и рассказала, что после ссоры ее 19-летний молодой человек решил свести счеты с жизнью. Он отправился гулять по подтаявшему льду возле "Чаши" на улице Сибгата Хакима. Обеспокоенная девушка решила позвать на помощь спасателей - она испугалась, что друг может утонуть.

На место выдвинулась дежурная группа спасателей на судне на воздушной подушке. Прогулку молодого человека по льду Казанки прервали. Его доставили на берег и передали полицейским для выяснения причин происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25 марта жители Казани смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование
Мужчины чаще копят на негосударственную пенсию
В Чувашии появилась своя «синяя борода»: мужчину будут второй раз судить за гибель женщины
В Казанском зоопарке бурый медведь Фомка вышел из зимней спячки
В казанских школах с 1 апреля горячее питание для детей подорожает на 4 рубля
В Марий Эл женщина-водитель на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
Проект НОВАТЭКа может «забрать» 112 миллиардов рублей, предназначенных для строительства ВСМ «Москва-Казань»
В Казани спасатели проводят мониторинг рек, вблизи которые может пройти наводнение
В Казани появится проспект Ильгама Шакирова
В Чебоксарах спасатели достали из подвала испуганную кошку
В Татарстане произошла страшная авария
В Йошкар-Оле пьяный водитель протаранил автомобили автошколы, есть пострадавшие
С 1 апреля электрички Аэропорт-Казань-Аэропорт будут ходить по новому расписанию
В Йошкар-Оле неизвестные сожгли две иномарки: ущерб составил 1,2 миллиона рублей