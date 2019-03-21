В Казани спасатели сняли со льда мужчину, решившего свети счеты с жизнью
Помощь вызвала девушка, с которой он поссорился
Прогулку по льду прервали спасатели на судне на воздушной подушкеФото: Из материалов пресс-службы
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В среду в 22.50 в службу "112" позвонила девушка и рассказала, что после ссоры ее 19-летний молодой человек решил свести счеты с жизнью. Он отправился гулять по подтаявшему льду возле "Чаши" на улице Сибгата Хакима. Обеспокоенная девушка решила позвать на помощь спасателей - она испугалась, что друг может утонуть.
На место выдвинулась дежурная группа спасателей на судне на воздушной подушке. Прогулку молодого человека по льду Казанки прервали. Его доставили на берег и передали полицейским для выяснения причин происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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