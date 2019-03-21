2019-03-21T09:26:03+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах спасатели достали из подвала испуганную кошку

Животное передали на руки хозяйке
Лика ИСАЕВА
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Кошку нашли и подняли из подвалаКошку нашли и подняли из подвалаФото: соцсети
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ЧП произошло во дворе многоэтажного дома по улице Тракторостроителей в столице Чувашии. В поисково-спасательную службу республики позвонила встревоженная девушка и рассказала, что ее домашняя кошка выбежала на улицу и случайно упала в яму подвала. Самостоятельно выбраться не может, громко кричит, требуется помощь спасателей.

- Спасатели выехали по указанному адресу, с помощью альпснаряжения аккуратно достали перепуганную кошку и передали ее хозяйке, - сообщили в пресс-службе ЧПСС. - Девушка поблагодарила спасателей за возвращение любимицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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