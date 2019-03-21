2019-03-21T08:46:25+03:00
Происшествия

В Татарстане произошла страшная авария

За жизнь 22-летнего водителя борются врачи
Лика ИСАЕВА
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Иномарка превратилась в кучу железаИномарка превратилась в кучу железаФото: соцсети
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Авария с участием легковушки "Фольскваген Поло" и грузовика ДАФ произошла 20 марта в 17.00 на 84 километре автодороги "Казань-Ульяновск" в Апастовском районе республики. По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в грузовик ДАФ.

В результате столкновения "Фольскваген Поло" превратился в груду железа. Водителя зажало в салоне, и его вызволяли спасатели МЧС Татарстана. Молодой человек отправлен в больницу, где за его жизнь борются врачи Буинской ЦРБ.

28-летний водитель грузовика не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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