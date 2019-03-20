2019-03-20T19:46:19+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле пьяный водитель протаранил автомобили автошколы, есть пострадавшие

Авария произошла на улице Машиностроителей
Лика ИСАЕВА
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Иномарка подбила учебную "четырнадцатую"Иномарка подбила учебную "четырнадцатую"Фото: МВД по Марий Эл
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Авария, в которой пострадали два учебных автомобиля автошколы, произошла 19 марта в 12.30 на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле. По предварительным данным, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем "Хёндэ Акцент", не учел дистанцию и врезался во впереди идущий ВАЗ-2114, которым управлял инструктор автошколы. В ней в качестве пассажира находился курсант этой школы. Затем иномарка врезалась в припаркованный на обочине другой автомобиль автошколы - "Рено Сандеро".

Едва "Хёндэ" остановился, как водитель попытался сбежать, но его задержали инструктора. Приехавшие на место аварии инспектора Госавтоинспекции освидетельствовали мужчину, и установили у него состояние алкогольного опьянения

- За медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2114, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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