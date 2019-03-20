В двух городах Татарстана откроют новые офисы банка ВТБ

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-20T18:05:44+03:00

Они появятся в Лениногорске и в Чистополе

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В этом году запланировано открытие новых филиалов банка ВТБ в Лениногорске и Чистополе. Об этом на отчетной пресс-конференции объявила управляющий банком в Татарстане Марьям Давлетшина.

- В этом году у нас есть планы по открытию новых точек. Это будут универсальные точки с возможностью обслуживания как розницы, так и бизнеса, - отметила Марьям Давлетшина.

Также в ходе конференции было отмечено, что по итогам 2018 года кредитный портфель банка превысил 146 миллиардов рублей, а совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился до 127 миллиардов рублей.

Всего в прошлом году жители Татарстана оформили в банке ВТБ кредиты на сумму 46 миллиардов рублей. Причем половину составили ипотечные займы. Как отметила Марьям Давлетшина, причиной такого высокого показателя стала сложившаяся в 2018 году благоприятная ситуация на рынке, когда люди максимально улучшали свои жилищные условия с помощью ипотечных займов. Также росту показателя способствовали специальные программы с застройщиками.

В сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель вырос на 13% по сравнению с прошлым годом, до 71 миллиарда рублей. В среднем и малом бизнесе он увеличился на 10% и составил 34,5 миллиарда рублей. Объем привлеченных средств юрлиц за год увеличился на 13% (58 миллиардов рублей), а в среднем и малом бизнесе ресурсный портфель вырос на 6,8% (34,4 миллиарда рублей).

Кроме того, за 2018 год банк предоставил предприятиям Татарстана 93 миллиарда рублей кредитных средств, что на 15% больше, чем в 2017 году. Причем 7,4 миллиарда рублей были профинансированы в рамках программ господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU