2019-03-20T19:17:28+03:00
Общество

С 1 апреля электрички Аэропорт-Казань-Аэропорт будут ходить по новому расписанию

Последний состав из главной воздушной гавани Татарстана будет отправляться в 22.00
Олег ЛУГОВОЙ
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Три пригородных поезда будут ходить по-новому.Три пригородных поезда будут ходить по-новому.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Так, пригородный поезд №6707 из главной воздушной гавани Татарстана будет отправляться в 13.53, в Столбищах он будет с 13.58 до 13.59, на станции «Юбилейная» - с 14.02 до 14.03, «Комбинат» - с 14.06 до 14.07, остановка в Березовой роще запланирована на 14.09-14.10, в Вахитово – на 14.17-14.18. На конечную электричка прибудет в 14.23.

Обратный пригородный поезд №6714 будет отправляться в 21.05. В Вахитово прибудет в 21.09-21.10, в Березовую рощу – в 21.16-21.17, на станцию «Комбинат» - в 21.19-21.20, на остановку «Юбилейная» - в 21.23-21.24, в Столбищах электричка остановиться с 21.26 до 21.27, а в аэропорту Казани она окажется в 21.33.

В свою очередь оттуда пригородный поезд №6715 будет отходить в 22.00. Он должен прибыть в Столбище в 22.05-22.06, на остановку «Юбилейная» - в 22.08-22.09, на станцию «Комбинат» - в 22.12-22.13, в Березовая рощу – в 22.15-22.16, в Вахитово – 22.24-22.25. На конечной электричка будет в 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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