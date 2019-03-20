2019-03-20T18:22:13+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус: пострадали шесть человек

В их числе два подростка [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:

Авария с участием легковой иномарки и маршрутного микроавтобуса произошла 19 марта примерно в 17.00 на улице Раздольной в Канаше. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, выехал на встречку, и протаранил микроавтобус.

В результате аварии пострадали шесть человек: четверо из маршрутки и водитель иномарки вместе со своей пассажиркой. Среди пострадавших в микроавтобусе - двое подростков в возрасте 15-ти и 17-ти лет.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Во время госпитализации водителя иномарки выяснилось, что за руль он сел пьяным. К тому же он на тот момент был лишен водительских прав. В отношении мужчины были составлены три административных протокола: за нетрезвое вождение лицом, не имеющим водительских прав, вождение без водительских прав и отсутствие полиса ОСАГО.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле пьяный водитель протаранил автомобили автошколы, есть пострадавшие
С 1 апреля электрички Аэропорт-Казань-Аэропорт будут ходить по новому расписанию
В Йошкар-Оле неизвестные сожгли две иномарки: ущерб составил 1,2 миллиона рублей
В двух городах Татарстана откроют новые офисы банка ВТБ
Прокуратура Татарстана: местная компания скрыла разлив нефтепродуктов в реку
В Казани обманутые дольщики «Свея» увидят свои квартиры на улице Четаева уже на следующей неделе
Жительницу Татарстана, задолжавшую сыну более миллиона рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
В Йошкар-Оле экс-гаишника будут судить за взятку от пьяной женщины-водителя
В феврале 2019 года в Татарстане количество ипотечных сделок выросло на 18,4%
В Чувашии на Волге спасли провалившегося под лед 12-летнего мальчика
В 2018 году товарооборот в Агропромпарке «Казань» увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей
26 апреля в Казани стартует международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI
В Казани будут судить «черных банкиров» за обналичивание 155 миллионов рублей
В Йошкар-Оле может появиться улица имени композитора Андрея Эшпая
В Чебоксарах задержали двух мигрантов-массажистов
21 марта в Советском районе Казани на день отключат электричество
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам 2018 года превысил 146 млрд рублей
Бил мешком и ножом, а также натравил собак: жителя Чувашии будут судить за нападение на полицейского
В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Трезвый водитель"
20 марта в нескольких домах Йошкар-Олы на день отключили холодную воду
Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился привести в порядок сквер в центре Йошкар-Олы и открыть его для горожан