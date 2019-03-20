В Чувашии пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус: пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-20T18:22:13+03:00

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Авария с участием легковой иномарки и маршрутного микроавтобуса произошла 19 марта примерно в 17.00 на улице Раздольной в Канаше. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, выехал на встречку, и протаранил микроавтобус.

В результате аварии пострадали шесть человек: четверо из маршрутки и водитель иномарки вместе со своей пассажиркой. Среди пострадавших в микроавтобусе - двое подростков в возрасте 15-ти и 17-ти лет.

Фото: ГИБДД Чувашии

Во время госпитализации водителя иномарки выяснилось, что за руль он сел пьяным. К тому же он на тот момент был лишен водительских прав. В отношении мужчины были составлены три административных протокола: за нетрезвое вождение лицом, не имеющим водительских прав, вождение без водительских прав и отсутствие полиса ОСАГО.

Фото: ГИБДД Чувашии

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ИСТОЧНИК KP.RU