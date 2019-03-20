В Йошкар-Оле неизвестные сожгли две иномарки: ущерб составил 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-20T18:47:11+03:00

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Поздно ночью 19 марта в Йошкар-Оле во дворе одного из домов по улице Мира вспыхнули две иномарки, которые принадлежали местным жителям - мужчинам 44-х и 58-ми лет.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь, но автомобили получили значительный ущерб.

Во время осмотра места происшествия специалисты сделали вывод, что огонь появился не случайно - иномарки подожгли. С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли зажигалку и бутылку с неким веществом. Они находятся на экспертизе.

- Ущерб от действий злоумышленника в общей сложности составил 1,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU