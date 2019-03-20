2019-03-20T17:22:17+03:00
Общество

В Казани обманутые дольщики «Свея» увидят свои квартиры на улице Четаева уже на следующей неделе

Об этом стало известно на очередном выездном совещании
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани еженедельное выездное совещание по проблемным домам провел первый замруководителя Исполкома города Азат Нигматзянов. Он сообщил обманутым дольщикам «Свея», что свои квартиры в доме №4 на улице Четаева они смогут увидеть уже на следующей неделе.

Они смогут высказать свои замечания и пожелания подрядчику. Допускать будут по спискам от конкурсного управляющего ООО «Фирма «Свей» Андрея Урлукова.

При этом внимание дольщиков обратили на то, что квартиры им будут сдаваться как указано в их договорах – с черновой отделкой. Тем не менее подрядчик заявил, что там выполнена стяжка полов, сделана штукатурка и уже есть отопление.

К слову, чтобы быстрее сдать дом застройщик определил управляющую компанию. Ей в течение недели, в частности, нужно решить вопрос с подачей электричества по постоянной схеме.

Кроме того, чтобы у водовода хватило мощности для пожаротушения нужна закольцовка сетей. Что будет сделано в ближайшее время. Это решит проблему не только дома №4, но и всего микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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