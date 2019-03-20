Жительницу Татарстана, задолжавшую сыну более миллиона рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
40-летнюю жительницу Спасского района признали виновной в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.
Женщина была обязана платить алименты своему 17-летнему сыну, однако она этого не делала. В итоге сумма долга перед ребенком превысил миллион рублей.
- В итоге суд приговорил жительницу Татарстана к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев, с удержанием 5% заработка в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU