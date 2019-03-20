2019-03-20T17:44:07+03:00
Общество

Прокуратура Татарстана: местная компания скрыла разлив нефтепродуктов в реку

Также сырьем была загрязнена и почва
Олег ЛУГОВОЙ
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Загрязненный участок земли рекультивирован с утилизацией отходов. Кроме того, предприятием возмещен причиненный окружающей среде вред, оцененный в 243 тысяч рублейЗагрязненный участок земли рекультивирован с утилизацией отходов. Кроме того, предприятием возмещен причиненный окружающей среде вред, оцененный в 243 тысяч рублейФото: Николай ХИЖНЯК
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В ходе проверки сотрудники Татарской природоохранной прокуратуры выявила факт разлива нефтепродуктов. Он произошел еще 24 января этого года недалеко от деревни Русская Менча Нурлатского района.

Это случилось при замене запорной арматуры в цехе №1 по добыче нефти и газа НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть» в 200 метрах от береговой линии реки Минчушка. В результате аварии была загрязнен сам водный объект и земля на площади 87 квадратных метров.

- По результатам проверки в отношении виновного должностного лица нефтедобывающего предприятия возбуждены административные дела по статьям: «порча земель», «сокрытие экологической информации» и «нарушение правил охраны водных объектов». По требованию прокуратуры загрязненный участок земли рекультивирован с утилизацией отходов. Кроме того, предприятием возмещен причиненный окружающей среде вред, оцененный в 243 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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