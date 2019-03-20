В Йошкар-Оле экс-гаишника будут судить за взятку от пьяной женщины-водителя
28-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Медведевский» обвиняют в получении взятки.
Как следует из материалов уголовного дела, 27 ноября прошлого года на дороге в Медведевском районе Марий Эл тогда еще действующий сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управляла пьяная женщина-водитель.
Чтобы не привлекать ее к ответственности гаишник предложил заплатить взятку. В тот же день в Йошкар-Оле при передаче 40 тысяч рублей мужчину задержали полицейские.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU