В Йошкар-Оле экс-гаишника будут судить за взятку от пьяной женщины-водителя

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-20T16:32:57+03:00

Речь идет о сумме в 40 тысяч рублей

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28-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Медведевский» обвиняют в получении взятки.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 ноября прошлого года на дороге в Медведевском районе Марий Эл тогда еще действующий сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управляла пьяная женщина-водитель.

Чтобы не привлекать ее к ответственности гаишник предложил заплатить взятку. В тот же день в Йошкар-Оле при передаче 40 тысяч рублей мужчину задержали полицейские.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU