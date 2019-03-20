2019-03-20T16:48:35+03:00
Экономика

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов наличными на общую сумму 150 млрд рублей. Данный результат является рекордным за всю историю банка, и в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 марта превысил 1,2 трлн рублей. Доля ВТБ на рынке в данном сегменте, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, превышает 21%.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

- В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на розничном рынке. Сегодня каждый пятый кредит оформлен в ВТБ. Мы показываем рекордные для банка показатели кредитования и намерены в этом году нарастить продажу кредитов наличными на 12% относительно результатов 2018 года, – прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани обманутые дольщики «Свея» увидят свои квартиры на улице Четаева уже на следующей неделе
Жительницу Татарстана, задолжавшую сыну более миллиона рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
В Йошкар-Оле экс-гаишника будут судить за взятку от пьяной женщины-водителя
В феврале 2019 года в Татарстане количество ипотечных сделок выросло на 18,4%
В Чувашии на Волге спасли провалившегося под лед 12-летнего мальчика
В 2018 году товарооборот в Агропромпарке «Казань» увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей
26 апреля в Казани стартует международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI
В Казани будут судить «черных банкиров» за обналичивание 155 миллионов рублей
В Йошкар-Оле может появиться улица имени композитора Андрея Эшпая
В Чебоксарах задержали двух мигрантов-массажистов
21 марта в Советском районе Казани на день отключат электричество
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам 2018 года превысил 146 млрд рублей
Бил мешком и ножом, а также натравил собак: жителя Чувашии будут судить за нападение на полицейского
В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Трезвый водитель"
20 марта в нескольких домах Йошкар-Олы на день отключили холодную воду
Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился привести в порядок сквер в центре Йошкар-Олы и открыть его для горожан