2019-03-20T16:08:14+03:00
Экономика

В феврале 2019 года в Татарстане количество ипотечных сделок выросло на 18,4%

Зарегистрировано 6 125 подобных договоров купли-продажи
Олег ЛУГОВОЙ
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Большая их часть – 4 560, ипотека именно на жилье.Большая их часть – 4 560, ипотека именно на жилье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала 2019 года Росреестром Татарстана было зарегистрировано 16 839 договоров купли-продажи недвижимости, в том числе 5 661 в Казани.

В феврале же в республике, по сравнению с январем, был зафиксирован рост количества ипотечных сделок - на 18,4 %. Это 6 125 договоров (в Казани – 2 406). Большая их часть – 4 560, ипотека именно на жилье.

Всего с начала 2019 года Росреестром Татарстана зарегистрировано 11 297 ипотечных сделок, из них в Казани – 4 285. При этом наблюдается снижение. Так, в 2018 году за данный период таковых было 11 909 и 4 942 соответственно.

А вот в сфере договоров долевого участия в феврале, по сравнению с данным периодом 2018 года, наблюдается существенный рост – на 34%. Всего за два месяца 2019-го таковых было зарегистрировано 3 330 договоров, когда как в прошлом году ха этот период было зарегистрировано 2 529 договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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