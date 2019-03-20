В 2018 году товарооборот в Агропромпарке «Казань» увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-20T15:34:28+03:00

За указанный период комплекс посетило более трех миллионов человек

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На пресс-конференции гендиректор Агропромпарка «Казань» Олег Власов сообщил журналистам, что считает 2018 год для возглавляемого им комплекса достаточно успешным.

По его словам, за указанный период товарооборот в Агропромпарке увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей, создано более 1 200 рабочих мест, посетило комплекс более трех миллионов человек, прибыль предприятия составила 16 миллионов рублей.

- Я неоднократно говорил о том, что Агропромпарк – это определенная помощь для сельхозпроизводителей. Я думаю, сегодня всем очевидно, что для того, чтобы выжить нашей деревне – нужно обязательно развивать предпринимательство. Мы хорошо понимаем, это и ищем различные формы взаимодействия с сельчанами, - также заявил Олег Власов.

Что же касается проверки Счетной палаты Татарстана, то по словам спикера, были выявлены недочеты в ведении хоздеятельности и ни разу в Агропромпарке не было выявлено ни хищений, ни коррупционной составляющей.

ИСТОЧНИК KP.RU