В 2018 году товарооборот в Агропромпарке «Казань» увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей
На пресс-конференции гендиректор Агропромпарка «Казань» Олег Власов сообщил журналистам, что считает 2018 год для возглавляемого им комплекса достаточно успешным.
По его словам, за указанный период товарооборот в Агропромпарке увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей, создано более 1 200 рабочих мест, посетило комплекс более трех миллионов человек, прибыль предприятия составила 16 миллионов рублей.
- Я неоднократно говорил о том, что Агропромпарк – это определенная помощь для сельхозпроизводителей. Я думаю, сегодня всем очевидно, что для того, чтобы выжить нашей деревне – нужно обязательно развивать предпринимательство. Мы хорошо понимаем, это и ищем различные формы взаимодействия с сельчанами, - также заявил Олег Власов.
Что же касается проверки Счетной палаты Татарстана, то по словам спикера, были выявлены недочеты в ведении хоздеятельности и ни разу в Агропромпарке не было выявлено ни хищений, ни коррупционной составляющей.
ИСТОЧНИК KP.RU