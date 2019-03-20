26 апреля в Казани стартует международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI
В столице Татарстана с 26 по 28 апреля в Казани пройдет международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI. На него съедутся танцоры, атлеты и художники со всей планеты.
В этом году на событии собираются установить мировой рекорд по количеству участников – 100 человек одновременно выполняющих один из элементов брейк-данса.
Торжественное открытие и финальные батлы пройдут в бальном зале ГТРК «Корстон» 26 и 28 апреля соответственно, начало в 17.00.
В свою очередь по направлению «Street-Art / Graffiti» («стрит-арт / граффити») пройдет открытые соревнования техникой граффити на больших холстах. Восемь лучших работ отберут легендарные художники и победители прошлогоднего турнира.
СПРАВКА
Combonation – единственный в России международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту, который ежегодно с 2009 года проходит в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU