26 апреля в Казани стартует международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-20T15:16:12+03:00

В столице Татарстана соберутся танцоры, атлеты и художники со всего мира

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В столице Татарстана с 26 по 28 апреля в Казани пройдет международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI. На него съедутся танцоры, атлеты и художники со всей планеты.

В этом году на событии собираются установить мировой рекорд по количеству участников – 100 человек одновременно выполняющих один из элементов брейк-данса.

Торжественное открытие и финальные батлы пройдут в бальном зале ГТРК «Корстон» 26 и 28 апреля соответственно, начало в 17.00.

В свою очередь по направлению «Street-Art / Graffiti» («стрит-арт / граффити») пройдет открытые соревнования техникой граффити на больших холстах. Восемь лучших работ отберут легендарные художники и победители прошлогоднего турнира.

СПРАВКА

Combonation – единственный в России международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту, который ежегодно с 2009 года проходит в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU