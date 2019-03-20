В Чувашии на Волге спасли провалившегося под лед 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-20T15:50:43+03:00

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ЧП произошло 20 марта рано утром на Волге в Новочебоксарске. Руководитель местного участка ГИМС МЧС Чувашии Юрий Каргин во время очередного патрулирования услышал крики о помощи. Они доносились со стороны Волги. Оказалось, что в 10 метрах от берега провалился под лед 12-летний школьник. Пятиклассник в холодной воде уже совсем обессилил.

Каргин бросал ребенку конец Александрова - веревку с поплавками, но ученик городской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже не мог удержать ее в руках.

Мимо проходили двое мужчин, и они поспешили на помощь. Пока они вместе удерживали веревку, Каргин ползком по хрупкому льду подобрался к полынье, и смог надеть на мальчика специальную петлю с поплавками.

- Вместе взрослые сумели осторожно вытащили школьника на берег, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом общее переохлаждение его доставили в городской медицинский центр.

Фото: МЧС Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU