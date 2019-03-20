2019-03-20T15:50:43+03:00
Спасатель

В Чувашии на Волге спасли провалившегося под лед 12-летнего мальчика

На счастье мальчика, его заметил сотрудник МЧС республики [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ЧувашииФото: МЧС Чувашии
Изменить размер текста:

ЧП произошло 20 марта рано утром на Волге в Новочебоксарске. Руководитель местного участка ГИМС МЧС Чувашии Юрий Каргин во время очередного патрулирования услышал крики о помощи. Они доносились со стороны Волги. Оказалось, что в 10 метрах от берега провалился под лед 12-летний школьник. Пятиклассник в холодной воде уже совсем обессилил.

Каргин бросал ребенку конец Александрова - веревку с поплавками, но ученик городской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже не мог удержать ее в руках.

Мимо проходили двое мужчин, и они поспешили на помощь. Пока они вместе удерживали веревку, Каргин ползком по хрупкому льду подобрался к полынье, и смог надеть на мальчика специальную петлю с поплавками.

- Вместе взрослые сумели осторожно вытащили школьника на берег, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом общее переохлаждение его доставили в городской медицинский центр.

Фото: МЧС Чувашии

Фото: МЧС Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани обманутые дольщики «Свея» увидят свои квартиры на улице Четаева уже на следующей неделе
Жительницу Татарстана, задолжавшую сыну более миллиона рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
В Йошкар-Оле экс-гаишника будут судить за взятку от пьяной женщины-водителя
В феврале 2019 года в Татарстане количество ипотечных сделок выросло на 18,4%
В 2018 году товарооборот в Агропромпарке «Казань» увеличился и достиг 1,6 миллиарда рублей
26 апреля в Казани стартует международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation XI
В Казани будут судить «черных банкиров» за обналичивание 155 миллионов рублей
В Йошкар-Оле может появиться улица имени композитора Андрея Эшпая
В Чебоксарах задержали двух мигрантов-массажистов
21 марта в Советском районе Казани на день отключат электричество
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам 2018 года превысил 146 млрд рублей
Бил мешком и ножом, а также натравил собак: жителя Чувашии будут судить за нападение на полицейского
В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Трезвый водитель"
20 марта в нескольких домах Йошкар-Олы на день отключили холодную воду
Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился привести в порядок сквер в центре Йошкар-Олы и открыть его для горожан