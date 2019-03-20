Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам 2018 года превысил 146 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-20T13:31:23+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса банка ВТБ в Татарстане по итогам 2018 года вырос на 18% и превысил 146 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 19% и достиг 127 млрд рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в республике увеличился на 23% и на 1 января 2019 года составил 75 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты – 44 млрд рублей (прирост за год +15%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 26 млрд (+43%), автокредитования – 5 млрд (+15%). Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос на 25%, до 72 млрд рублей.

Всего за прошедший год жители региона оформили в ВТБ кредиты на сумму 46 млрд рублей, что на 60% больше, чем за 2017 год. Половину данной суммы – 24 млрд рублей – составили ипотечные кредиты (+44% к показателю 2017 года). Объем выдачи кредитов наличными по итогам года превысил 18 млрд рублей (рост в два раза), автокредитов – почти 4 млрд (+20%).

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса вырос на 13%, до 71 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса он увеличился на 10% и составил 34,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 58 млрд рублей, увеличившись за год на 13%, в сегменте среднего и малого бизнеса ресурсный портфель вырос на 6,8% до 34,4 млрд рублей.

За 2018 год ВТБ предоставил предприятиям республики 93 млрд рублей кредитных средств, на 15% больше, чем за 2017 год. При этом 7,4 млрд рублей - финансирование в рамках программ государственной поддержки.

- Синергетический эффект от объединения корпоративного и розничного бизнеса, конкурентные преимущества продуктов банка и сильная команда стали слагаемыми успеха ВТБ в регионе в 2018 году. Это подтверждают устойчивая положительная динамика по всем направлениям бизнеса, а также существенный рост клиентской базы. Задача 2019 года - не снижать темп, сохраняя заданный высокий уровень сервиса и качества услуг, - прокомментировала управляющий банком ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

ИСТОЧНИК KP.RU