2019-03-20T14:49:18+03:00
Происшествия

В Казани будут судить «черных банкиров» за обналичивание 155 миллионов рублей

Утверждается, что за свои «услуги» фигуранты уголовного дела брали от 9 до 13% с каждой операции
Олег ЛУГОВОЙ
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Свою вину фигуранты дела частично признали.Свою вину фигуранты дела частично признали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Расследование уголовного дела «черных банкиров», которых обвиняют в обналичивании 155 миллионов рублей, завершено.

По версии следствия, фигуранты дела и неустановленные лица занимались этим с октября 2016 года по февраль 2018 года. Средства юрлиц через фирму-посредника переводились сначала на счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и после этого обналичивались под предлогом реализации продукции.

За это «черные банкиры» получали вознаграждение от 9 до 13% с каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 миллионов рублей, а «заработали» они на этом более 15 миллионов.

- Свою вину фигуранты дела частично признали. Наложен арест на 959 тысяч рублей, принадлежащие одному из обвиняемых. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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