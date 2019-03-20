2019-03-20T13:04:09+03:00
Происшествия

Бил мешком и ножом, а также натравил собак: жителя Чувашии будут судить за нападение на полицейского

Несмотря ни на что, мужчина своей вины не признает
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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56-летнего жителя Новочебоксарска обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 8 декабря прошлого года в Чебоксарском районе двое полицейских работали на территории коллективного сада около Липово. Они проводили там оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела о кражах из дачных домиков.

Правоохранители заметили двух мужчин с мешками. На требование остановится неизвестные начали убегать. Когда полицейский настиг одного из них, тот пару раз ударил стража порядка мешком, в котором были металлические вещи. Также злоумышленник два раза ранил ножом в ногу того же полицейского. А после этого натравил на него и другого напарника четырех своих собак, которые покусали правоохранителей.

Пока они отбивались от животных, злоумышленники сбежали. Вот только натравивший собак вскоре был задержан. Его поместили под стражу.

- Расследование завершено, все материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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