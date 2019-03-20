2019-03-20T14:11:38+03:00
Общество

В Чебоксарах задержали двух мигрантов-массажистов

Они указали цель прибытия в Россию, которая не соответствовала их настоящим планам [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чебоксарах сотрудники отдела иммиграционного контроля УМВД Чувашии задержали двух гостей из ближнего зарубежья. Мужчины работали массажистами в фирме, специализирующейся на реабилитации пациентов. Иностранцы указали цель прибытия в Россию, которая не соответствовала их настоящим планам.

Теперь за незаконную трудовую деятельность каждый из иностранцев теперь должен будет выпалить штраф на общую сумму 4 тысячи рублей. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о запрете их въезда в Россию на срок до 5 лет.

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

- В отношении работодателя, привлекшего к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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