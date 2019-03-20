2019-03-20T12:28:37+03:00
Общество

20 марта в нескольких домах Йошкар-Олы на день отключили холодную воду

Водоснабжение обещают наладить лишь к 20.00
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, отключение коснулось домов № 5, 15Г, 15Е, 22А и 22ВВ частности, отключение коснулось домов № 5, 15Г, 15Е, 22А и 22ВФото: Мария ЛЕНЦ
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В среду, 20 марта, в нескольких домах по Ленинскому проспекту в Йошкар-Оле отключили холодную воду. Причиной этого в мэрии города называют плановые работы по врезке водопровода.

В частности, отключение коснулось домов № 5, 15Г, 15Е, 22А и 22В. Известно, что водоснабжение в них будет налажено к 20.00 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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