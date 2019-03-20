21 марта в Советском районе Казани на день отключат электричество

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-20T13:42:35+03:00

Причина этого неудобства для горожан в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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Из-за запланированного ремонта ЛЭП и электрооборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания на сетях в этот четверг в Советском районе Казани ряд домов оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в поселке Привольный по улицам: Айбагар, Айлы, Белоствольная, Вересковая, Жилякле, Знатная, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Ледяная, Липецкая, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Уракчи, Усердная, Чирямле и Чэчэк.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Константиновка по ул.Лесная, в поселке Дербышки по ул.Главная, в доме №30 по ул.Мира, ул.Солидарности, 21, ул.Халезова, 19, 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU