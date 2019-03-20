2019-03-20T12:56:18+03:00
Общество

В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Трезвый водитель"

Мероприятие пройдет 20 марта в кинотеатре "Алмаз Гранд Синема" в ТЦ "Сувар Плаза"
Алина ГАБДУЛИНА
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Уже в четверг, 21 марта, в России состоится официальная премьера приключенческой комедии "Трезвый водитель". А в среду, 20 марта, у жителей Казани будет возможность побывать на предпоказе фильма! Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Гранд Синема" в ТЦ "Сувар Плаза".

"Трезвый водитель" - это история о том, как начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом. Молодой человек приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя».

Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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