2019-03-20T11:48:38+03:00
Общество

В Казани на сутки без воды оставят две гимназии, две школы и пять детсадов

Также краны пересохнут в ряде жилых домов
Олег ЛУГОВОЙ
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МУП «Водоканал» просит горожан заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.МУП «Водоканал» просит горожан заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кировском, Московском и Приволжском районах Казани собираются на сутки отключить воду. Ее не будет по ряду адресов из-за ремонта и подключения водопровода к централизованным сетям.

Так, с 9.00 21 марта до 9.00 22 марта воды не будет в Кировском районе: ул.Галимджана Баруди, 18, 18а, 20, 22/1, 24/22, ул.Кулахметова, 22/24;

На это время же она пропадет в Московском районе: ул.Галимджана Баруди,11, 13, 15 (детсад №372), 15а, 17 (детсад №387), 19, 21, 23, 25, 25а 25б, ул.Батыршина, 13, 15 (гимназия №9), 17, 19, 21, 21а (детсад №387), 23, 23, 25, 25а, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39, ул.Кулахметова, 18, 20, 20а (детсад №97), 22, 22а, ул.Серова, 2, 2а (детсад №395), 4, 6 корп. 1, 2, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12, 12а (школа №87), 14, 22/24;

Также и в Приволжском районе, краны пересохнут по адресам: ул.Комиссара Габишева, 21а, 21б, 21/15, 23, 25, 25/1, 27а (школа №42), ул.Кул Гали, 11/1, 11/52а, 13 (гимназия №18), 15а, 15б, 15/21, ул.Юлиуса Фучика, 52а, 52Б, 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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