Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился привести в порядок сквер в центре Йошкар-Олы и открыть его для горожан
После многочисленных обращений жителей Йошкар-Олы глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил сквер в центре города. Объект находится около Академического русского театра драмы имени Константинова.
Данная территория является Мемориальным комплексом памяти жертвам политических репрессий. Сквер был создан более 10 лет назад, но доступ в парковую зону все это время был закрыт для посетителей. За объектом никто не следил и сейчас он нуждается в ремонте.
Евстифеев распорядился привести территорию комплекса в порядок и открыть для посещения до наступления майских праздников.
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ИСТОЧНИК KP.RU