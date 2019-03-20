Жителя Чувашии, убившего свою жену, теперь обвиняют в гибели сына

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-20T11:33:45+03:00

Утверждается, что мужчина нанес ему несколько ударов ножом в грудь и шею

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В отношении 70-летнего жителя деревни Аранчеево Яльчикского района возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия, вечером 15 марта этого года у себя дома обвиняемый выпивал со своим 43-летним сыном. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора. В итоге отец схватил нож и ударил им отпрыска несколько раз в грудь и шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Его отец сообщил о смерти соседям, а те позвонили в полицию. Мужчина сейчас находится под стражей.

- Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство своей жены, которая являлась матерью потерпевшего, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU