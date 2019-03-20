2019-03-20T14:35:26+03:00
Общество

В Йошкар-Оле может появиться улица имени композитора Андрея Эшпая

Соответствующее предложение поддержали все члены президиума Госсобрания Марий Эл
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В Марий Эл состоялось очередной заседание президиума Госсобрания республики. На данной встрече были подведены итоги прошедших с начала года двух сессий и обсуждены вопросы подготовки к следующей.

Кроме того, в завершение заседания председатель Госсобрания Юрий Минаков предложил выйти с ходатайством в администрацию Йошкар-Олы о присвоении одной из улиц города имени композитора, народного артиста СССР Андрея Эшпая. Он также является автором гимна города Йошкар-Олы и его почётным гражданином.

Предложение было единогласно поддержано всеми членами президиума.

Напомним, Андрей Яковлевич Эшпай скончался в Марий Эл в 2015 году в возрасте 90 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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