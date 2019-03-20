2019-03-20T11:04:51+03:00
Общество

Билайн предлагает новый Huawei P smart за 9 990 рублей при подключении услуг связи

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новый смартфон Huawei P smart 2019 с большим безрамочным экраном 6,21 дюйма FHD+ всего за 9 990 рублей. Приобрести новинку с выгодой до 4 800 рублей можно в магазинах и интернет-магазине Билайн при подключении к тарифу «ВСЁмоё1» сроком на 1 год.

Huawei P smart 2019 работает под управлением Android 9.0 Pie. Смартфон получил каплевидную форму выреза экрана, а также две камеры с умными настройками и высоким разрешением для фото и видео съемки. Корпус устройства сделан из поликарбоната, что делает его еще более легким, чем предыдущая модель P smart.

Специальное предложение с выгодой до 18 000 рублей действует и на другие устройства Huawei серии Mate 20, Huawei nova 3, новинки Huawei Y7 2019 и Huawei Y6 2019 при условии покупки в комплекте с одним из тарифов «ВСЁмоё» сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Размер скидки зависит от выбранной модели и пакета услуг связи в зависимости от филиала подключения.

Акция проходит в магазинах и интернет-магазине Билайн с 14 марта по 21 апреля 2019 года.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

ИСТОЧНИК KP.RU

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