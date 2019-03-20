В Набережных Челнах суд внес решение о сносе колеса обозрения возле парка Победы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-20T10:51:44+03:00

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История вокруг колеса обозрения, установленного возле парка Победы в Набережных Челнах, закончилась судебным решением о его сносе. В августе 2018 года объект был признан самовольной постройкой.

Иск в городской суд подала прокуратура татарстанского автограда. Ведомство утверждало, что разрешение на строительство аттракциона, выданное ООО «Колесо обозрение» в 2016 году, противоречит действующим на тот момент Правилам землепользования и застройки города. В частности, на участке в 6,2 тысячи квадратных метров, который занимает колесо обозрения, могут находиться только офисные здания, гостиницы, детсады и аптеки.

Помимо этого, инвестора обвиняли в пользовании участком с марта 2016 по август 2017 года без оплаты арендной платы. Однако суд установил факт пользования участка только с июня 2016 по конец августа 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU