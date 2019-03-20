Жителей Татарстана вновь просят выбрать проблемные парки, скверы и набережные

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-20T10:27:11+03:00

Ознакомиться с полным списком районов и объектов можно на сайте госуслуг Фото: Алина НИЗАМОВА

Им на выбор предложено 191 общественное пространство, но участники голосования могут предложить и свой вариант

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19 марта в Татарстане стартовало очередное голосование за парки, скверы, улицы и набережные, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

Так, в список нуждающихся в ремонте в Набережных Челнах попали несколько общественных пространств, среди которых бульвар Энтузиастов, бульвар Юных ленинцев, набережная имени Табеева, пешеходная зона Автозаводского проспекта.

А жителям Нижнекамска предстоит выбирать между сквером Воинам - интернационалистам, Школьным бульваров, комплексом «Святой ключ» в поселке Красный Ключ.

Ознакомиться с полным списком районов и объектов можно на сайте госуслуг. Жителям Татарстана предложен на выбор 191 общественное пространство, но они могут предложить и свой вариант. Проголосовать можно вплоть до 15 апреля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU