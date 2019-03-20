Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента Таджикистана в Казань

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-20T10:05:43+03:00

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Во вторник, 19 марта, Рустам Миннихнов прилетел в Душанбе, чтобы встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встречи главы республики обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере и роль национально-культурной автономии таджиков Татарстана «Сомониен».

Известно, что в начале беседы Рустам Минниханов поблагодарил Эмомали Рахмона за оказанное гостеприимство и пригласил его в Казань, где тот не был с 2005 года.

В ходе беседы президент Татарстана также рассказал об экономическом положении и промышленном потенциале республики, отметив, что в 2017 году товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном вырос более чем в 3 раза и превысил 30 миллионов долларов США, но в 2018 году он обратно вернулся к прежним показателям. Это он назвал главной причиной необходимости активизировать взаимодействие в торгово-экономической сфере.

После Минниханов добавил, что автономия таджиков Татарстана принимает активное участие в общественной жизни республики. Сейчас в республике проживает свыше 33 тысяч граждан Таджикистана.

ИСТОЧНИК KP.RU